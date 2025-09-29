Мир
Стало известно о планах НАТО построить крупную базу в европейской стране

Посол Митрофанова: НАТО планирует построить крупную базу в Болгарии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

НАТО планирует построить крупную базу в Болгарии, об этом заявила посол России в европейской стране Элеанора Митрофанова, передают «Известия».

Стало известно, что крупнейшая в стране база альянса будет построена по соглашению с Италией. Также ожидается закупка новых вооружений, создание коридоров для облегчения передвижения военных и иные инициативы, уточнила дипломат.

«Страны-члены объединения не скрывают своего намерения вести дальнейшую милитаризацию восточного фланга», — подчеркнула Митрофанова.

Ранее агентство Reuters сообщило, что НАТО усилит свою миссию в Балтийском море после инцидента с дронами в воздушном пространстве Дании. Для этого будет задействован фрегат противовоздушной обороны, а также другие военные средства.

