Мир
01:09, 29 сентября 2025Мир

Стало известно о планах России и США провести новый раунд переговоров

«Известия»: Третий раунд переговоров России и США может пройти в конце октября
Марина Совина
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Россия и США намерены провести новую встречу по устранению раздражителей этой осенью. Об этом написали «Известия».

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон решили до конца осени провести следующий, третий раунд переговоров. Предполагается, что ключевыми темами диалога могут стать визовый режим, нормализация работы посольств и судьба дипломатической собственности.

«Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федерацией», — отметил он.

Источники в дипломатических кругах утверждают, что встреча сторон может состояться в конце октября — начале ноября.

Ранее Лавров заявил о готовности координироваться с США по кризису на Украине. Он также назвал неприемлемыми схемы Киева и Европы по затягиванию конфликта.

