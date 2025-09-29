Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:31, 29 сентября 2025Мир

Страна НАТО захотела создать собственное ядерное оружие

The Times: Швеция рассматривает возможность разработки ядерного оружия
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Anna Ross / dpa / Global Look Press

Швеция рассматривает возможность разработки ядерного оружия. Об этом сообщает издание The Times.

Отмечается, что после серии материалов в местных СМИ разгорелись дискуссии о том, следует ли стране предпринять новую попытку создать ядерное оружие — в одиночку или совместно с союзниками по НАТО.

Отмечается, что идея пока еще не получила практического воплощения, хотя ее уже начали обсуждать в политическом поле страны. При этом эксперты сомневаются в том, что Швеция обладает достаточной технологической и ресурсной базой для самостоятельных разработок.

Ранее Иран отказался от производства ядерного оружия. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не собирается производить ядерное оружие, хотя у него есть возможность это сделать. Он отметил, что Тегеран увеличил уровень обогащения урана до 60 процентов, так как этого достаточно для решения «некоторых задач», которые стоят перед ним.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ну как вы думаете? Как поступим?» Европа пообещала сбивать российские самолеты. Что на это ответили в Кремле?

    Стало известно о жертвах ночной атаки беспилотников ВСУ под Москвой

    Президент Финляндии ответил на вопрос о готовности сбивать российские дроны

    15-летнюю теннисистку дисквалифицировали за бросок ракеткой в голову другой спортсменки

    Жителей российского региона предупредили о падающих с неба взрывных устройствах

    Раскрыт возможный поставщик смертельного суррогата в Ленобласть

    Ведущая покинула студию в разгар спора об Израиле

    Китай запустил два спутника Shiyan-30

    Россиянок начали массово обманывать в день рождения

    Появились подробности о двух ракетных обстрелах Белгорода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости