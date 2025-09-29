Страна НАТО захотела создать собственное ядерное оружие

The Times: Швеция рассматривает возможность разработки ядерного оружия

Швеция рассматривает возможность разработки ядерного оружия. Об этом сообщает издание The Times.

Отмечается, что после серии материалов в местных СМИ разгорелись дискуссии о том, следует ли стране предпринять новую попытку создать ядерное оружие — в одиночку или совместно с союзниками по НАТО.

Отмечается, что идея пока еще не получила практического воплощения, хотя ее уже начали обсуждать в политическом поле страны. При этом эксперты сомневаются в том, что Швеция обладает достаточной технологической и ресурсной базой для самостоятельных разработок.

