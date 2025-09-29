Мир
Трамп принял в Белом доме иностранного лидера

Трамп поприветствовал премьера Израиля Нетаньяху в Белом доме
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп принял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме. Об этом сообщает телеканал CNN.

Американский лидер, приветствуя главу израильского правительства, заявил, что он «очень уверен» в возможности быстрого достижения мира в секторе Газа.

По данным телеканала, у политиков пройдет встреча в Овальном кабинете, после которой запланирована совместная пресс-коференция.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп и Нетаньяху собираются окончательно согласовать мирный план по урегулированию конфликта в Газе.

Также 18 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США недоволен израильским премьером, нецензурно выразившись об их отношениях.

