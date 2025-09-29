Россия
15:25, 29 сентября 2025Россия

Три женщины оттаскали россиянку за дреды и избили ногами по одной причине

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Анастасия Аржиловская / 72.ру

В центре Тюмени три женщины оттаскали девушку за дреды и избили ногами по одной причине — из-за сделанного в их адрес замечания. Об этом пишет 72.RU.

По данным издания, россиянка попросила выпивавших в сквере женщин выключить музыку и перестать шуметь, однако в ответ отдыхающие разозлись и напали на сделавшую им замечание прохожую. Избиение, со слов пострадавшей, происходило на глазах двоих детей — четырехлетней девочки и семилетнего мальчика, которые были с выпивавшими женщинами.

«Увидела женщину, которая танцевала на столе абсолютно в неадекватном состоянии, вела себя вызывающе, что-то орала на непонятном языке, возле ее ног была бутылка водки, которую они благополучно выжрали. Я подошла к ней и попросила выключить музыку. Максимально лояльно, без наезда», — вспомнила пострадавшая.

Со слов россиянки, после того, как ей в нецензурной форме ответили отказом, она решила вызвать полицию. Однако это якобы спровоцировало отдыхавших женщин на агрессию, и одна из них ударила девушку ногой в живот.

«Я упала и ударилась локтем и головой, не успев встать на ноги. Три взрослые женщины таскали меня за дреды, били ногами по голове», — рассказала она.

Девушка добавила, что у нее разбита коленка и появились ссадины на лице, а на левой скуле образовалась шишка. «Также мне испортили одежду, брюки порваны, куртка была настолько грязной, будто меня окунули в грязь с ног до головы», — заявила она.

В полиции сообщили о проведении проверки по факту произошедшего и поиске нападавших.

Ранее в центре Калининграда на школьника напали из-за прически и снимали избиение на телефон. Пострадавшего доставили в больницу.

