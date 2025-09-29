Турист изнасиловал 24-летнюю девушку в заброшенном здании на курорте Европы

Турист изнасиловал 24-летнюю девушку, заманив ее в заброшенное здание на греческом острове Родос. Об этом пишет газета Daily Mail.

Уточняется, что туристка из Норвегии отдыхала на курорте Европы со своей семьей. Вечером 24 сентября она вместе с сестрой отправилась на улицу Орфанида, известную своими барами и клубами. В одном из заведений девушки познакомились с компанией мужчин, среди которых был 25-летний британец.

По данным местных СМИ, он увел ее от группы и сказал, что просто хочет поговорить, а затем увез в заброшенное здание и надругался. Девушке удалось вырваться и убежать — она смогла добраться до пляжа, а затем вернуться в отель, где попросила помощи. Туристка также смогла опознать преступника, его задержали.

Ранее в Албании освободившийся из тюрьмы преступник под действием наркотиков изнасиловал туристку. Инцидент произошел в начале сентября в портовом городе Дуррес.