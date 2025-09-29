Из жизни
Учитель воспользовался «пукательным» спреем и свел учеников с ума

В США учитель купил спрей с запахом фекалий и почти месяц распылял его в классе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В США произошел скандал из-за ассистента преподавателя, который распылял «пукательный» спрей в классе. Об этом сообщает Metro.

Александр Льюис, работавший в средней школе Западной Флоренции, штат Южная Каролина, на протяжении месяца пользовался специальным спреем с запахом фекалий, который купил в интернете. Неприятный запах буквально свел школьников с ума. Он был настолько сильным, что несколько учеников обратились за медицинской помощью с головными болями, тошнотой и проблемами с дыханием. «У моего сына трижды случались приступы астмы из-за этого, и мне пришлось отвести его к врачу», — заявил отец одного из школьников.

По данным суда, учитель распылял спрей почти месяц — с 25 августа по 19 сентября. Из-за его действий были проведены проверки и ремонт системы вентиляции на сумму 55 тысяч долларов (около 4,6 миллиона рублей). 32-летний Льюис отрицает вину, утверждая, что использовал лимонный антисептик, но на записях видеонаблюдения видно, как он прячет предмет в карман после распыления. Ему предъявлены обвинения в порче имущества и нарушении школьного порядка.

Ранее в Иордании 55 детей отравились фалафелем в школьной столовой. Управление по продуктам и лекарствам взяло остатки блюда на анализ и подтвердило наличие человеческих фекалий в образцах блюда.

