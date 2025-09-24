Из жизни
13:39, 24 сентября 2025Из жизни

Школьников накормили фалафелем с человеческими фекалиями

В Иордании ресторан приготовил для школьников фалафель с фекалиями
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Irine and Andrew / Shutterstock / Fotodom

В Иордании 55 детей отравились после того, как пообедали фалафелем в школе. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в городе Ирбид. После обеда в столовой несколько десятков школьников почувствовали недомогание. У 42 детей в возрасте от шести до 14 лет проявились симптомы шигеллеза, в том числе диарея, лихорадка и спазмы в животе. Восемь детей были госпитализированы трое остаются под наблюдением врачей. Все они обедали фалафелем, который приготовили для школ в одном из ресторанов города.

Иорданское управление по продуктам и лекарствам взяло остатки блюда на анализ и подтвердило наличие человеческих фекалий в образцах фалафеля. Как выяснилось, договор с рестораном на поставку еды двум школам заключил школьный учитель, который не уведомил регуляторов о новом поставщике.

После проверки одного из работников заведения у него выявили ту же бактерию, что указывает на возможный источник заражения. Министерство здравоохранения Иордании заявило, что ситуация взята под контроль.

Ранее сообщалось, что в США идет суд над женщиной, которая отравила мужа из-за денег. После этого она написала детскую книгу о том, как справиться с горем, и посвятила ее мужу.

