Школьников накормили фалафелем с человеческими фекалиями

В Иордании ресторан приготовил для школьников фалафель с фекалиями

В Иордании 55 детей отравились после того, как пообедали фалафелем в школе. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в городе Ирбид. После обеда в столовой несколько десятков школьников почувствовали недомогание. У 42 детей в возрасте от шести до 14 лет проявились симптомы шигеллеза, в том числе диарея, лихорадка и спазмы в животе. Восемь детей были госпитализированы трое остаются под наблюдением врачей. Все они обедали фалафелем, который приготовили для школ в одном из ресторанов города.

Иорданское управление по продуктам и лекарствам взяло остатки блюда на анализ и подтвердило наличие человеческих фекалий в образцах фалафеля. Как выяснилось, договор с рестораном на поставку еды двум школам заключил школьный учитель, который не уведомил регуляторов о новом поставщике.

После проверки одного из работников заведения у него выявили ту же бактерию, что указывает на возможный источник заражения. Министерство здравоохранения Иордании заявило, что ситуация взята под контроль.

