Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:04, 29 сентября 2025Экономика

В Баку начнут следить за окнами и балконами жителей

В Баку начнут фиксировать камерами случаи выброса мусора из окон и с балконов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

В Баку начали устанавливать камеры напротив балконов и окон жилых домов, чтобы фиксировать случаи выброса мусора. Об этом пишет Minval.

Столбы с камерами уже появились в Ясамальском районе столицы Азербайджана. Если из окна или балкона выбрасывают мусор, устройство фиксирует нарушение и передает адрес в правоохранительные органы. За выброс бытовых отходов в неположенных местах жителям страны грозит штраф.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше мусорить. По итогам 2024 года житель страны в среднем выбрасывал на один процент больше бытовых отходов, чем годом ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    МОК отреагировал на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию

    Отчисленная из ВВС за профнепригодность итальянка получила в России 14 лет колонии

    Историк моды раскрыл стоимость образа Собчак на показе в Милане

    Орбан ответил Зеленскому на обвинения в якобы нарушении границы Украины

    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

    Москвичам раскрыли вероятность дождей в ближайшие дни

    Владимира Кехмана сняли с поста директора МХАТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости