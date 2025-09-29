В Баку начнут следить за окнами и балконами жителей

В Баку начали устанавливать камеры напротив балконов и окон жилых домов, чтобы фиксировать случаи выброса мусора. Об этом пишет Minval.

Столбы с камерами уже появились в Ясамальском районе столицы Азербайджана. Если из окна или балкона выбрасывают мусор, устройство фиксирует нарушение и передает адрес в правоохранительные органы. За выброс бытовых отходов в неположенных местах жителям страны грозит штраф.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше мусорить. По итогам 2024 года житель страны в среднем выбрасывал на один процент больше бытовых отходов, чем годом ранее.