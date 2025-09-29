В Британии рассказали о разгневанном из-за России Зеленском

Меркурис: Зеленский разгневан тем, что не может ответить на удары России

Украинский лидер Владимир Зеленский разгневан тем, что не может ответить на ракетные удары России по территории Украины. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Масштабный удар россиян и яростный ответ Зеленского... Мне кажется, что его слова исходят из гнева, вызванного досадой, поскольку Украина никак на самом деле не может ответить на эти российские удары», — сказал он.

При этом, по словам аналитика, даже при наличии западной поддержки Киев не в состоянии дать сопоставимый ответ.

Ранее Меркурис заявил, что Зеленский напуган намерением главы США Дональда Трампа дистанцироваться от конфликта. «Тот, кто действительно напуган, — это Зеленский. И напуган он от того, как внезапно американцы выбили почву из-под его ног», — отметил эксперт.