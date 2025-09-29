Путешествия
В европейской стране закрыли аэропорт из-за замеченных в небе БПЛА

NRK: Аэропорт на севере Норвегии закрыли после замеченных в небе БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Аэропорт Бардуфосс на севере Норвегии прекратил прием и посадку рейсов в связи с обнаружением беспилотных летательных аппаратов в его районе, один рейс был перенаправлен. Об эттом сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на представителя пресс-службы авиакомпании Norwegian Эйвинна Хаммера Мюре.

По словам Мюре, самолету, направлявшемуся из Осло в Бардуфосс, пришлось развернуться из-за замеченных БПЛА.

Представитель государственного оператора аэропортов Норвегии Avinor подтвердила, что в бесполетной зоне у аэропорта были замечены объекты, которые, возможно, являются дронами.

Ранее сообщалось, что появление дронов в небе Дании связали с большим десантным кораблем «Александр Шабалин» Балтийского флота, принадлежащим ВМФ России. Уточнялось, что морское судно было обнаружено в 12 километрах от побережья, в районе острова Лангеланн.

