В Германии высказались об инцидентах с дронами

BZ: Лидеры ЕС намеренно преувеличивают последствия инцидентов с БПЛА

Европейские страны специально преувеличивают последствия инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), безосновательно обвиняя Россию. Об этом написала немецкая газета Berliner Zeitung.

Журналисты высказались об инцидентах с дронами и подчеркнули, что лидеры ЕС намеренно преувеличивают последствия этих происшествий.

«Вместо того чтобы спокойно проверить факты и разобраться в ситуации, СМИ и политики сразу же предполагают худший сценарий – угрозу войны! Это тревожно», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский от отчаяния планирует бессмысленные провокация против России, в том числе с помощью инцидентов с дронами в Европе. С таким мнением выступил итальянский журналист Франческо Фустанео в статье для портала L’Antidiplomatico.