В России нашли способ оплатить обновление общественного транспорта

Частным перевозчикам России предложили вложить средства в обновление транспорта

Частным автобусным перевозчикам в России предложили вложить средства в развитие транспортной инфраструктуры в обмен на работу на городских маршрутах. Такой способ оплатить обновление общественного транспорта предложили в Общероссийском объединении пассажиров (ООП), сообщает газета «Известия».

В организации председателю комитета по транспорту Госдумы Евгению Москвичеву и в Минтранс представили механизм, в рамках которого частные перевозчики будут строить станции техобслуживания, АЗС и другие объекты для общественного транспорта в обмен на долгосрочные контракты без проведения конкурсов. Так в ООП рассчитывают привлечь дополнительные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры в городах.

«Сейчас можно реализовать концессии в отношении трамваев, троллейбусов, электробусов. В ООП предлагают распространить эту практику на весь общественный транспорт в городах. Основным объектом инвестиций могут выступать автобусные базы, потому как у регионов и муниципалитетов на них не хватает бюджетных средств», — пояснил председатель объединения Илья Зотов.

У регионов немного денег на обновление инфраструктуры, и средства приходится искать во внебюджетных источниках. Инвестор может зайти в регион и профинансировать строительство, а взамен власти могут предоставить гарантии долгосрочной работы на маршрутах, чтобы компенсировать вложения.

Председатель Объединения автопассажирских перевозчиков (ОАПР) Татьяна Ракулова высказала опасение, что крупные компании, имеющие капитал и связи, могут зайти мимо торгов в регионы и забрать все хорошие маршруты на длительный срок, таким образом оставляя более мелкие компании без работы. Низкая маржинальность общественного транспорта делает его неинтересным: принцип концессии подразумевает получение инвесторами прибыли, но перевозки пассажиров по регулярным маршрутам, как правило, носят социальный характер, и местные власти вынуждены их датировать, добавил Сергей Храпач из Межрегионавтотранса.

Член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин предложил сделать все дороги в крупных городах России платными. Введение платы за каждый километр пробега решит проблему с высоким трафиком и позволит бороться с пробками, объяснил он.

