В России пенсионерка обвинила дочь в побоях и решила отнять у нее квартиру с помощью секты

Москвичка обвинила дочь в побоях и решила отнять у нее квартиру с помощью секты

В Москве 87-летняя пенсионерка обвинила дочь в побоях и решила отнять у нее квартиру с помощью секты. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка в начале 2000-х приобрела в районе Хамовники квартиру, стоимостью от 60 миллионов рублей. Она оформила жилье на своих родителей и спустя несколько месяцев получила его обратно по дарственной от матери.

Конфликт между родственницами начался в 2018 году, когда дочь заметила на похоронах отца людей из церкви «Адвентисты седьмого дня», которую она считает сектой. После мать захотела через суд лишить дочь квартиры.

В ходе процесса интересы пенсионерки представлял член религиозной группы. Дочь выяснила, что у мужчины нет лицензии юриста. Защитник заявлял на суде, что москвичка якобы длительное время истязала мать-пенсионерку.

Как утверждает горожанка, члены секты ей угрожали. На ее сторону встал брат. Мужчина подтвердил на суде, что мать вступила в сектантскую группу.

По данным Baza, сама церковь адвентистов не считает себя сектой и отрицает участие в разделе имущества.

Ранее стало известно, что в Москве пенсионерка продала квартиру и отдала 32 миллиона рублей мошенникам.