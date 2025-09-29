Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:35, 29 сентября 2025Россия

В России пенсионерка обвинила дочь в побоях и решила отнять у нее квартиру с помощью секты

Москвичка обвинила дочь в побоях и решила отнять у нее квартиру с помощью секты
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global look Press

В Москве 87-летняя пенсионерка обвинила дочь в побоях и решила отнять у нее квартиру с помощью секты. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка в начале 2000-х приобрела в районе Хамовники квартиру, стоимостью от 60 миллионов рублей. Она оформила жилье на своих родителей и спустя несколько месяцев получила его обратно по дарственной от матери.

Конфликт между родственницами начался в 2018 году, когда дочь заметила на похоронах отца людей из церкви «Адвентисты седьмого дня», которую она считает сектой. После мать захотела через суд лишить дочь квартиры.

В ходе процесса интересы пенсионерки представлял член религиозной группы. Дочь выяснила, что у мужчины нет лицензии юриста. Защитник заявлял на суде, что москвичка якобы длительное время истязала мать-пенсионерку.

Как утверждает горожанка, члены секты ей угрожали. На ее сторону встал брат. Мужчина подтвердил на суде, что мать вступила в сектантскую группу.

По данным Baza, сама церковь адвентистов не считает себя сектой и отрицает участие в разделе имущества.

Ранее стало известно, что в Москве пенсионерка продала квартиру и отдала 32 миллиона рублей мошенникам.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ну как вы думаете? Как поступим?» Европа пообещала сбивать российские самолеты. Что на это ответили в Кремле?

    Стало известно о жертвах ночной атаки беспилотников ВСУ под Москвой

    Президент Финляндии ответил на вопрос о готовности сбивать российские дроны

    15-летнюю теннисистку дисквалифицировали за бросок ракеткой в голову другой спортсменки

    Жителей российского региона предупредили о падающих с неба взрывных устройствах

    Раскрыт возможный поставщик смертельного суррогата в Ленобласть

    Ведущая покинула студию в разгар спора об Израиле

    Китай запустил два спутника Shiyan-30

    Россиянок начали массово обманывать в день рождения

    Появились подробности о двух ракетных обстрелах Белгорода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости