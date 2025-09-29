Россия
В России пригрозили использовать «Орешник» из-за поставок Tomahawk Украине

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Пуск Tomahawk

Пуск Tomahawk . Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Reuters

Россия может использовать комплекс «Орешник» из-за поставок американских ракет Tomahawk Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит RTVI.

Он напомнил, что подобное разрешение Вашингтон уже давал при президенте Джо Байдене. Помимо того, отметил депутат, к Tomahawk даже в НАТО не у всех есть доступ. Их могут использовать Великобритания и Нидерланды, но под контролем Пентагона.

Парламентарий заявил, что если Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат ракеты, то США станет непосредственным участником конфликта. В таком случае Россия найдет способ использовать «Орешник» по американским целям.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву будет принимать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он также отметил, что Вашингтон на данный момент обсуждает этот вопрос.

