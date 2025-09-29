Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:49, 29 сентября 2025Ценности

В сети появились снимки Аны де Армас без макияжа и фотошопа

В сети появились снимки актрисы Аны де Армас без макияжа и фотошопа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid / Legion-Media

В сети появились снимки кубино-испанской актрисы Аны де Армас без макияжа и фотошопа. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

37-летнюю возлюбленную актера Тома Круза запечатлели после тренировки в спортзале, когда она направлялась к припаркованному автомобилю. Звезда предстала перед камерой в черном костюме, который состоял из спортивного топа и легинсов.

При этом она убрала волосы от лица и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

В июле пользователи сети уличили Ану де Армас в насмешке над бывшей женой Тома Круза австралийской актрисой Николь Кидман из-за снимков без фотошопа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр обороны Британии обратился к Путину

    Некоторых россиян предупредили об опасности меда при простуде

    Главный конкурент Tesla пообещал резко увеличить экспорт

    На Украине попросили признать войну России и НАТО

    Дасаев оценил возможный запрет на добивание после исполнения пенальти

    Внутренности новой PS5 показали на видео

    Три женщины оттаскали россиянку за дреды и избили ногами по одной причине

    10-сантиметровую луковицу извлекли из россиянина

    Проект федерального бюджета внесли в Госдуму на дисках

    Жену британского политика во время задержания спрашивали о Лаврове

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости