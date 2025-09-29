В сети появились снимки Аны де Армас без макияжа и фотошопа

В сети появились снимки кубино-испанской актрисы Аны де Армас без макияжа и фотошопа. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

37-летнюю возлюбленную актера Тома Круза запечатлели после тренировки в спортзале, когда она направлялась к припаркованному автомобилю. Звезда предстала перед камерой в черном костюме, который состоял из спортивного топа и легинсов.

При этом она убрала волосы от лица и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

В июле пользователи сети уличили Ану де Армас в насмешке над бывшей женой Тома Круза австралийской актрисой Николь Кидман из-за снимков без фотошопа.