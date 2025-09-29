Культура
18:15, 29 сентября 2025Культура

Владимира Кехмана сняли с поста директора МХАТ

ТАСС: Обвиняемого в растрате директора МХАТ Кехмана сняли с должности
Андрей Шеньшаков

Фото: Аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой / ТАСС

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман был снят со своего поста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

9 июля главу Михайловского театра и МХАТ задержали в рамках расследования уголовного дела о растрате или присвоении денежных средств в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении директора театра МХАТ Владимира Кехмана. 28 июля СК РФ возбудил уголовное дело по статье о «получении взятки в особо крупном размере». По информации источника, в основу уголовного дела по получению и даче взятки лег эпизод 2022 года.

