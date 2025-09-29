Внешность популярной в 90-х рэперши на новых фото оценили в сети фразой «что за уродство»

Внешность популярной в 1990-х годах рэперши Lil’ Kim (настоящее имя — Кимберли Дениз Джонс) на новых фото оценили в сети фразой «что за уродство». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

51-летняя знаменитость посетила показ бренда LaQuan Smith в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Она появилась на мероприятии в облегающем кожаном комбинезоне синего цвета, черных туфлях на шпильках и солнцезащитных очках. Также исполнительница распустила волосы, сделав укладку с эффектом мокрых прядей, и нанесла на губы розовую помаду, обведя их контур коричневым карандашом.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Что за уродство?», «Кажется, она вот-вот лопнет», «Худшая пластика в мире», «Комичный воздушный шар», «Кто одел эту женщину? Она выглядит нелепо», «У нее нет зеркала?», «Глаза, пожалуйста, ослепните!», «Вот что с вами делает пластическая хирургия», — заявили юзеры.

