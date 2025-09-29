Бывший СССР
Военный рассказал об отправке бойцов ВСУ на штурмы «вслепую»

Российский военный Сид: Командование ВСУ отправляет бойцов штурмовать вслепую
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет бойцов на позиции «вслепую», не сообщая им, что те уже заняты российскими войсками. Об этом рассказал оператор ударных БПЛА Южной группировки войск с позывным Сид, передает РИА Новости.

Он рассказал, что украинские военные во время штурмов массово заезжают в российскую зону контроля, где их уничтожают военнослужащие армии России. При этом Сид подчеркнул, что его личный рекорд по уничтоженной технике за одну смену составили американские бронетранспортер M113 и боевая машина пехоты (БМП) Bradley.

«Сейчас, в последнее время, не стараются прятаться — их (украинских военных — прим. «Ленты.ру») гонят вперед. Они кучами пытаются заезжать к нам, в нашу зону контроля. Либо им не говорят, либо они не знают, что там наши сидят. Возможно, у них просто нет информации, что там наши люди находятся. И они туда целенаправленно едут, но не доезжают», — рассказал он.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили группу штурмовиков ВСУ в Сумской области. Как сообщили в силовых структурах, они оказались бойцами стрелковой бригады Воздушных сил страны.

