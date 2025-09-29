Российский военный Сид: Командование ВСУ отправляет бойцов штурмовать вслепую

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет бойцов на позиции «вслепую», не сообщая им, что те уже заняты российскими войсками. Об этом рассказал оператор ударных БПЛА Южной группировки войск с позывным Сид, передает РИА Новости.

Он рассказал, что украинские военные во время штурмов массово заезжают в российскую зону контроля, где их уничтожают военнослужащие армии России. При этом Сид подчеркнул, что его личный рекорд по уничтоженной технике за одну смену составили американские бронетранспортер M113 и боевая машина пехоты (БМП) Bradley.

«Сейчас, в последнее время, не стараются прятаться — их (украинских военных — прим. «Ленты.ру») гонят вперед. Они кучами пытаются заезжать к нам, в нашу зону контроля. Либо им не говорят, либо они не знают, что там наши сидят. Возможно, у них просто нет информации, что там наши люди находятся. И они туда целенаправленно едут, но не доезжают», — рассказал он.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили группу штурмовиков ВСУ в Сумской области. Как сообщили в силовых структурах, они оказались бойцами стрелковой бригады Воздушных сил страны.