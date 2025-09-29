Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:57, 29 сентября 2025Бывший СССР

Уничтоженные в Сумской области штурмовики оказались из стрелковой бригады ВВС Украины

Уничтоженные под Сумами штурмовики оказались из стрелковой бригады ВВС Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Сумскую область бойцов стрелковых подразделений ВВС Украины и задействовало их в штурмах. Часть военных уже уничтожена, информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Как отмечается, у ликвидированных бойцов ВСУ были обнаружены документы военнослужащих сводной стрелковой бригады Военно-воздушных сил. За сутки ВСУ пытались два раза контратаковать в районе Алексеевки, однако безуспешно.

Кроме того, в этих боях противник потерял часть личного состава и отошел на исходные позиции.

Также была уничтожена боевая бронированная машина HMMWV и американская гаубица М777, уточнили силовики.

Ранее сообщалось, что российские военные ночью 28 сентября нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. Также указывалось, что над Украиной за ночь было замечено более 100 беспилотников. Взрывы раздавались в Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

До этого Минобороны подтвердило взятие Россией под контроль важного логистического хаба ВСУ. Речь шла о взятии под контроль населенного пункта Юнаковка в Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа предупредила Москву о решении сбивать российские самолеты

    В МИД рассказали о работе Москвы и Пекина по отмене виз для китайских туристов

    В России дали оценку действиям участвующих в будущих выборах бойцов СВО

    Названа страна с самой низкой безработицей в G20

    Женщина рассказала о загробном мире после двухминутной остановки сердца

    Уничтоженные в Сумской области штурмовики оказались из стрелковой бригады ВВС Украины

    Идею жестче наказывать курильщиков в России оценили

    Бывшие сотрудники МВД из банды спецназовцев отправились на СВО

    Ефимова показала фигуру в купальнике

    В Крыму высказались о попытках властей Украины превратить русских в рабов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости