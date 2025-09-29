Уничтоженные под Сумами штурмовики оказались из стрелковой бригады ВВС Украины

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Сумскую область бойцов стрелковых подразделений ВВС Украины и задействовало их в штурмах. Часть военных уже уничтожена, информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Как отмечается, у ликвидированных бойцов ВСУ были обнаружены документы военнослужащих сводной стрелковой бригады Военно-воздушных сил. За сутки ВСУ пытались два раза контратаковать в районе Алексеевки, однако безуспешно.

Кроме того, в этих боях противник потерял часть личного состава и отошел на исходные позиции.

Также была уничтожена боевая бронированная машина HMMWV и американская гаубица М777, уточнили силовики.

Ранее сообщалось, что российские военные ночью 28 сентября нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. Также указывалось, что над Украиной за ночь было замечено более 100 беспилотников. Взрывы раздавались в Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

До этого Минобороны подтвердило взятие Россией под контроль важного логистического хаба ВСУ. Речь шла о взятии под контроль населенного пункта Юнаковка в Сумской области.