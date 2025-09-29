Забота о себе
20:46, 29 сентября 2025Забота о себе

Раскрыта главная опасность ожирения

Врач Павлова: Ожирение ускоряет старение организма и повышает риск диабета
Наталья Обрядина1

Фото: Dave Bedrosian / Globallookpress.com

Согласно прогнозу Министерства здравоохранения России, через пять лет каждый второй взрослый россиянин может иметь избыточный вес, что сопряжено с рядом рисков для здоровья, предупредила эндокринолог Зухра Павлова. Главную опасность ожирения она раскрыла в своем Telegram-канале.

Павлова подчеркнула, что, если не считать лишний вес проблемой, у человека снизится мотивация к борьбе с ним и его профилактике. При этом ожирение тесно связано с ментальными заболеваниями: депрессия провоцирует переедание и снижение физической активности, из-за чего появляется лишний вес, который лишь усугубляет психологическое состояние.

Другие опасности ожирения заключаются в том, что оно ускоряет старение организма и резко повышает риск развития таких заболеваний, как рак, сахарный диабет второго типа и различные патологии сердечно-сосудистой системы.

Ранее Павлова рассказала о способах взбодриться без кофе после бессонной ночи. По ее словам, восполнить энергию помогут фрукты и овощи.

