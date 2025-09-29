Забота о себе
19:26, 29 сентября 2025Забота о себе

Врач перечислила три самые частые ошибки при гипертонии

Врач Мальченкова назвала частой ошибкой разговор во время измерения давления
Наталья Обрядина1

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Россияне часто допускают ошибки при лечении гипертонии, рассказала кардиолог-липидолог Анастасия Мальченкова. Три самые частые из них она перечислила «Газете.Ru».

Первой ошибкой гипертоников врач назвала то, что некоторые люди разговаривают, когда измеряют давление. «Это кажется пустяком, но из-за разговора показатели артериального давления могут оказаться выше истинных на 4-19 миллиметров ртутного столба», — предупредила специалистка. Она добавила, что искажать результаты измерений может также то, что человек сидит со скрещенными ногами или держит руку, на которой измеряют давление, ниже уровня сердца.

Вторая ошибка — это неправильный прием препаратов для снижения давления. Мальченкова объяснила: если человек не принимает препарат вовремя, его эффективность снижается. Если же после пропуска он решает выпить двойную дозу таблеток, это может привести к слишком резкому снижению давления, что создает чрезмерную нагрузку на почки, сердце и мозг.

Еще одной ошибкой гипертоников Мальченкова назвала то, что некоторые люди отказываются от приема препаратов перед визитом к врачу. Из-за этого при измерении давления пациента специалист получит искаженную информацию, объяснила она.

Ранее кардиолог Иван Ефремкин назвал два увеличивающих нагрузку на сердце фактора. Так, по его словам, серьезно увеличивать нагрузку на сердце могут перенесенные вирусные инфекции и хронический недосып.

