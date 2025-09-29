Врач рассказал о первых действиях при попадании в глаз горячего масла

Врач Ионов: При поражении глаз в любом случае нужно промывание водой

В любых неотложных состояниях, связанных с поражением глазного яблока, первая медицинская помощь — струйно промыть глазное яблоко холодной водопроводной водой, даже если вода не идеально чистая. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

Терапевт рассказал, что в таких случаях, когда от сковороды отлетела капля кипящего масла и попала в глаз, нужно сразу же струйно промыть его в течение 10 минут. После этого глаз можно закапать противовоспалительным средством и при необходимости принять болеутоляющее, наложить монокулярную повязку, посоветовал он.

«И, конечно, нужно не откладывая обратиться к окулисту, который окажет специализированную помощь. Если поражение большое, возможна госпитализация. В этом случае вызывайте скорую помощь, которая отвезет пациента в офтальмологическое отделение стационара. Кстати, такая же первая помощь оказывается при попадании в глаз кислоты или щелочи. Конечно, теоретически, если в глаз попала щелочь, то лучше ее нейтрализовать слабым раствором уксусной кислоты, а если кислота, то приготовить содовый раствор, но на практике никто так не делает», — рассказал Ионов.

Он подчеркнул, что при любом случае нужно немедленно промыть глаз струей холодной водопроводной воды, чтобы снизить концентрацию воздействующего агента.

