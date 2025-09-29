Бывший СССР
ВСУ оставили умирать раненого наемника из США

ВСУ в Запорожской области оставили умирать раненого наемника из США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В бою в Малых Щербаках в Запорожской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили раненого американского наемника умирать. Это сообщил РИА Новости штурмовик 5-й роты 2-го батальона 392-го полка 19-й дивизии группировки «Днепр» с позывным «Увар».

Бой, в котором был ранен американский наемник, произошел 9 мая. В этот день отряд спецназа ГУР Украины, в состав которого входил иностранец, пытался атаковать российские позиции в населенном пункте.

«Американец был раненый. Они его бросили, он еще живой был на тот момент. Просто нога была прострелена. Мы ему предлагали сдаться», — рассказал собеседник агентства.

Боец рассказал, что он и его напарник встретили огнем двойку штурмовиков, в которую входил американец.

Ранее российские войска заставили украинских военных покинуть позиции на главном вентиляционном стволе крупнейшего в Донецкой народной республике (ДНР) угольного предприятия. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

