Задержание планировавшей отравить бойцов СВО россиянки попало на видео

ФСБ показала операцию по задержанию женщины-повара из Севастополя за госизмену

Операция по задержанию женщины, которая работала шеф-поваром в Севастополе и планировала отравить бойцов специальной военной операции (СВО), попала на видео. Ролик публикует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур задерживают злоумышленницу прямо на рабочем месте, в одном из заведений города, и уводят с кухни. Далее по месту ее жительства проводятся следственные действия.

Как ранее сообщалось, задержанная — гражданка России 1980 года рождения. В сентябре 2023 года она установила контакт с украинской разведкой, а затем собирала для нее данные о Российской армии. Эти сведения в дальнейшем использовались Вооруженными силами Украины для планирования ракетных атак.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд отправил ее под стражу.