Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:31, 29 сентября 2025Мир

Захарова ответила анекдотом на задержание британского политика по возвращении из Москвы

Захарова ответила анекдотом на задержание политика Гэллоуэя в аэропорту Лондона
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Глава МИД России Мария Захарова ответила анекдотом на задержание лидера Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя и его супруги в аэропорту Лондона по возвращении из Москвы. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

«Диалог двух англичан на британской границе: — Русише? — Ноу, бритише. — "Лавров" ферштейн? — Йес. — Хайль Карл! — Гитлер капут!!!!!» — написала дипломат.

Ранее британского политика Джорджа Гэллоуэя и его супругу задержали в аэропорту Лондона по возвращении из Москвы на основании закона о борьбе с терроризмом.

Сам политик рассказал, что полиция лондонского аэропорта Гатвик допрашивала его и супругу в общей сложности девять часов. По словам Гэллоуэя, им задавали вопросы об отношении к главе МИД России Сергею Лаврову.

Обсудить
Последние новости

Министр обороны Британии обратился к Путину

В России запланировали новый размер дефицита федерального бюджета

«Поднимать самолеты — задача НАТО». В Евросоюзе готовят беспрецедентный разговор из-за инцидентов с дронами. Что об этом известно?

Москвичка пожаловалась на проданную ей во «ВкусВилле» зараженную «съедобными червями» рыбу

Москвичам пообещали потепление

Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео

Лоза пожалел Буланову и Кадышеву из-за популярности у молодежи

«Попали по топливным бакам». Российские военные смогли посадить горящий вертолет. Как им удалось?

Путин упростил присвоение воинских званий для добровольцев СВО

В Москве самокатчик на большой скорости влетел в беременную многодетную женщину

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости