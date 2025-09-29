Захарова ответила анекдотом на задержание британского политика по возвращении из Москвы

Глава МИД России Мария Захарова ответила анекдотом на задержание лидера Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя и его супруги в аэропорту Лондона по возвращении из Москвы. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

«Диалог двух англичан на британской границе: — Русише? — Ноу, бритише. — "Лавров" ферштейн? — Йес. — Хайль Карл! — Гитлер капут!!!!!» — написала дипломат.

Ранее британского политика Джорджа Гэллоуэя и его супругу задержали в аэропорту Лондона по возвращении из Москвы на основании закона о борьбе с терроризмом.

Сам политик рассказал, что полиция лондонского аэропорта Гатвик допрашивала его и супругу в общей сложности девять часов. По словам Гэллоуэя, им задавали вопросы об отношении к главе МИД России Сергею Лаврову.