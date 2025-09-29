Желание Меган Маркл хвастаться роскошным гардеробом объяснили

Маркл хочет произвести впечатление на соседей в Монтесито роскошными нарядами

Американская телеведущая, комментатор и блогерша Кинси Шофилд объяснила желание актрисы Меган Маркл хвастаться роскошным гардеробом. Соответствующий комментарий приводит Daily Mail.

Шофилд полагает, что жена британского принца Гарри хочет произвести впечатление на своих соседей в Монтесито дорогими украшениями и нарядами. «Ее привычка носить драгоценности стоимостью в сотни тысяч долларов больше похожа не на игру на публику, а на способ "не отставать от Джонсов" в Санта-Барбаре», — объяснила она.

По словам эксперта, команда Маркл, возможно, думает, что ее целевая аудитория — поклонник королевской семьи, а также обеспеченные люди. «Но это ошибка, потому что преданные королевской семье наблюдатели склонны считать Гарри и Меган нелояльными и разрушительными людьми. Ее естественная аудитория — это зумеры и миллениалы в США и Великобритании», — пояснила специалист.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл появилась на благотворительном концерте в украшениях на миллионы рублей.