Из жизни
15:57, 29 сентября 2025

Женщина наступила в кислоту во время вечерней прогулки и больше не вернулась домой

В Китае женщина наступила в кислоту во время прогулки и умерла
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Vinay Dwivedi / Reuters

В Китае женщины не стало после того, как она наступила на бутылку во время вечерней прогулки. Об этом сообщает South China Morning Post.

Трагический случай произошел в городе Ханьчжоу. 52-летняя женщина по фамилии Ту наступила на бутылку со странной субстанцией, когда гуляла по холмистой местности за жилым комплексом 9 сентября. Прогулка оказалась роковой — в бутылке была плавиковая кислота, также известная как фтористоводородная. Эта кислота растворяет силикатные материалы, такие как стекло и камень, а также многие металлы.

Из-за химического вещества у нее быстро распухла нога. Женщина не вернулась домой и сразу обратилась в больницу. У нее выявили тяжелый электролитный дисбаланс, из-за чего начали отказывать органы. По словам врачей, шансы спасти ей жизнь были минимальными. Ее не стало через пять дней после госпитализации, причиной смерти были сердечная и легочная недостаточности.

Полиция обнаружила на месте происшествия еще две бутылки с кислотой. Как выяснилось, их оставил уборщик, работавший в этом районе до 2015 года. Мужчину задержали, ему грозит до семи лет тюрьмы за халатное обращение с опасными веществами.

Ранее житель Тайваня отравился тяжелыми металлами из-за того, что много лет не менял старый термос и активно им пользовался. Врачи установили, что он заливал в него напитки с высокой кислотностью — кофе, чай и соки, — что ускорило процесс выделения токсинов.

