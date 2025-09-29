Женщина наступила в кислоту во время вечерней прогулки и больше не вернулась домой

В Китае женщина наступила в кислоту во время прогулки и умерла

В Китае женщины не стало после того, как она наступила на бутылку во время вечерней прогулки. Об этом сообщает South China Morning Post.

Трагический случай произошел в городе Ханьчжоу. 52-летняя женщина по фамилии Ту наступила на бутылку со странной субстанцией, когда гуляла по холмистой местности за жилым комплексом 9 сентября. Прогулка оказалась роковой — в бутылке была плавиковая кислота, также известная как фтористоводородная. Эта кислота растворяет силикатные материалы, такие как стекло и камень, а также многие металлы.

Из-за химического вещества у нее быстро распухла нога. Женщина не вернулась домой и сразу обратилась в больницу. У нее выявили тяжелый электролитный дисбаланс, из-за чего начали отказывать органы. По словам врачей, шансы спасти ей жизнь были минимальными. Ее не стало через пять дней после госпитализации, причиной смерти были сердечная и легочная недостаточности.

Полиция обнаружила на месте происшествия еще две бутылки с кислотой. Как выяснилось, их оставил уборщик, работавший в этом районе до 2015 года. Мужчину задержали, ему грозит до семи лет тюрьмы за халатное обращение с опасными веществами.

