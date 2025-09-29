Житель Сахалина поймал краба на смартфон и снял его на видео

Жители Сахалина отправились на рыбалку и поймали краба на смартфон. Видео необычного случая публикует Telegram-канал Amur Mash.

В ролике видно, как крупный краб двумя клешнями уцепился за край смартфона и не отпускает его. Люди на фоне смеются, девушка просит владельца гаджета отпустить членистоногое, но мужчина отвечает, что он его не держит. «Он просто подтягивается», — говорит другой рыбак за кадром. Где сахалинцы оставили смартфон и как до него добрался краб, не уточняется.

