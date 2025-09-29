Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:18, 29 сентября 2025Моя страна

Житель Сахалина поймал краба на смартфон и снял его на видео

На Сахалине рыбак поймал краба на смартфон
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Жители Сахалина отправились на рыбалку и поймали краба на смартфон. Видео необычного случая публикует Telegram-канал Amur Mash.

В ролике видно, как крупный краб двумя клешнями уцепился за край смартфона и не отпускает его. Люди на фоне смеются, девушка просит владельца гаджета отпустить членистоногое, но мужчина отвечает, что он его не держит. «Он просто подтягивается», — говорит другой рыбак за кадром. Где сахалинцы оставили смартфон и как до него добрался краб, не уточняется.

Материалы по теме:
«Они очень напоминают людей» Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
«Они очень напоминают людей»Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
8 декабря 2021
«И клюв гладил, и когти чесал» Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
«И клюв гладил, и когти чесал»Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
22 декабря 2021

Ранее сообщалось, что кит заплыл в бухту Владивостока, сделал прыжок и покорил местных жителей. На видео заметно, как вблизи городской набережной кит делает высокий прыжок из моря, далее разлетаются брызги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели закончить конфликт до конца года

    В России захотели ввести учет и маркировку домашних животных

    Известный российский военкор раскрыл впечатления от встреч с Путиным без камер

    Валя Карнавал показала изменения во внешности за три года и раскрыла свой вес

    Россиянка посоветовала путешествующим в одиночку женщинам одеваться бедно и закрыто

    Двухлетнюю девочку выбрали новой живой богиней Непала

    Напавший на российскую школьницу и ее мать курьер привлек внимание главы СК России

    Орбан признал победу России над Украиной

    В России предложили дать жильцам право досрочно включать отопление

    В Чечне отреагировали на приговор рассорившему Кадырова и Бастрыкина подростку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости