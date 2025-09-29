Интернет и СМИ
Звезда «Женского стендапа» призналась в любви к мужской немытости

Юмористка Малащенко заявила, что считает привлекательными неопрятных мужчин
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Известная российская юмористка, участница проекта «Женский стендап» Ольга Малащенко призналась, что любит неопрятных мужчин. Об этом она рассказала в выпуске шоу «Бабские истории», доступном на YouTube.

Ведущая шоу, блогерша Полина Трубенкова спросила Малащенко, качества в мужчине она считает отталкивающими. Звезда «Женского стендапа» отметила, что считает странным, когда человек зациклен на своей внешности. «Для меня это несексуально просто. Мне нравится что-то грязноватое, я много где это говорила. Я люблю какую-то такую немытость», — ответила она.

Ранее юмористка рассказала, что работала в магазине и зарабатывала 15 тысяч рублей. Она добавила, что во время восьмичасовой смены им не разрешали садиться.

До этого юмористка вспомнила о «глупой» работе на российском телевидении. Малащенко заявила, что писала подводки для телепрограммы или составляла дайджесты новостей.

.
