Из жизни
18:47, 30 сентября 2025Из жизни

105-летняя женщина поделилась самым простым секретом долголетия

Американка отпраздновала 105-летие бургером и картофелем фри
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: MehmetO / Shutterstock / Fotodom

Долгожительница из США назвала самый простой секрет долголетия. Об этом сообщает FOX 32 Chicago.

105-летняя Айда Аллен, всю жизнь прожившая в городе Чикаго, поделилась своим мировоззрением во время праздника. «Секрет долголетия — просто жить», — заявила женщина. Она встретила день рождения в больнице, где ей подали любимые блюда: бургер, картофель фри и мороженое.

Женщина с нетерпением ждет выписки, чтобы отпраздновать событие с многочисленными родственниками, включая праправнуков. 105-летняя поклонница Эллы Фицджеральд и путешествий к Тихому океану на собственном примере доказала, что секрет долголетия заключается в позитивном отношении к жизни. Медики отмечают, что пациентка сохраняет ясность ума и оптимизм, несмотря на преклонный возраст.

Ранее сообщалось, что старейшая женщина Великобритании и мира Этель Кейтерхэм во время визита короля Карла III раскрыла ему правду о его популярности у женщин. «Все девушки были в него влюблены», — передала ее слова внучка.

