30 сентября в России отмечают День освобождения Карелии от фашистских захватчиков, а в мире празднуют Международный день переводчика. Православные верующие вспоминают святителя Афанасия Великого. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 30 сентября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День освобождения Карелии от фашистских захватчиков

Военные действия на территории Карелии начались летом 1941-го, в первые месяцы войны немецкие и финские войска захватили две трети территории региона. Из республики эвакуировали более 500 тысяч жителей, примерно 85 тысяч — остались в оккупации. На территории Карелии действовали 14 концлагерей, в которых пострадали около 15 тысяч человек.

30 сентября 1944 года Советским войскам удалось полностью освободить регион. Карельский фронт был самым продолжительным в годы войны и занимал примерно 1,5 тысячи километров.

День специальных моторизованных воинских частей Росгвардии

30 сентября 1966 года приказом министра охраны общественного порядка СССР были сформированы специальные моторизованные воинские части милиции. Позже — СМВЧ Росгвардии.

На протяжении истории СМВЧ выполняли важнейшие задачи по обеспечению порядка. Так, моторизованные части милиции следили за безопасностью проведения летней Олимпиады-80, участвовали в урегулировании межнациональных конфликтов на территории бывшего СССР и контртеррористических операциях на Северном Кавказе. В настоящее время СМВЧ привлекаются к охране общественного порядка, а также выполняют задачи в рамках СВО.

Праздники в мире

Международный день перевода

Праздник установила Генассамблея ООН в мае 2017 года, чтобы отметить роль профессиональных переводчиков в укреплении мира и сближении народов. Дата приурочена к католическому дню памяти святого Иеронима, который считается автором канонического латинского текста Библии и покровителем переводчиков.

Мeждунapoдный дeнь пoдкacтoв

Подкаст — один из самых популярных форматов современных интернет-медиа. По сути это аудиопередача, которую можно слушать с любых устройств в прямом эфире или в записи. Термин придумал британский интернет-технолог и журналист Бен Хаммерсли в 2004 году. Он соединил слова iPod и broadcasting (вещание), так получилось слово для обозначения любительского радио.

Какие еще праздники отмечают в мире 30 сентября

День любви к людям в США;

День истины и примирения в Канаде;

День победы и независимости в Абхазии;

День независимости в Ботсване;

День работников органов юстиции в Казахстане.

Какой церковный праздник 30 сентября

День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Вдова София вместе с дочерьми жила в Риме во II веке. Ее имя означает «премудрость», а имена дочерей — Вера, Надежда и Любовь — символизируют главные христианские добродетели. Узнав о принадлежности семьи к христианам, император стал настойчиво требовать, чтобы сестры и их мать отреклись от веры. Однако святые наотрез отказались приносить жертвы языческим богам, за что их подвергли страшным пыткам.

Первой мученичество приняла Вера — ее на глазах у матери и сестер усекли мечом. За ней подобные муки претерпели Надежда и Любовь. Софию мучить не стали — более суровым наказанием было то, что на ее глазах пострадали дети. Два дня она не отходила от могилы дочерей, а на третий Бог послал ей тихую кончину.

Какие еще церковные праздники отмечают 30 сентября

День памяти мученицы Феодотии Никейской;

День памяти мученицы Агафоклии;

День памяти мучеников: Пелия и Нила, Зинона, Патермуфия, Илии и иных мучеников числом 151;

День памяти святителя Иоакима, патриарха Александрийского.

Приметы на 30 сентября

В народном календаре 30 сентября — Вселенские бабьи именины. На Руси имена святых Веры, Надежды, Любови и Софии были очень популярны, поэтому 30 сентября многие девушки праздновали именины.

Считалось, что плач женщины в этот день защитит ее и близких от невзгод;

Если в этот день журавли полетели на юг — значит, на праздник Покрова стукнут первые морозы;

Если сыграть свадьбу 30 сентября — брак будет недолгим;

Сны в ночь на 30 сентября пустые — не стоит воспринимать их всерьез.

Кто родился 30 сентября

Итальянская актриса и модель, известная по фильмам «Малена»,

«Дракула», «Под подозрением», «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Необратимость», «Матрица: Перезагрузка», «Страсти Христовы». Всего на счету Беллуччи более 60 фильмов. Актриса неоднократно признавалась одной из самых красивых женщин в мире.

Марион Котийяр (50 лет)

Французская актриса получила широкую известность после выхода франшизы «Такси». Также большую популярность ей принесла романтическая комедия «Влюбись в меня, если осмелишься». За роль Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете» актриса была удостоена премии «Оскар».

