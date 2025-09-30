Ценности
42-летняя супермодель отдохнула обнаженной перед камерой

Польская супермодель Аня Рубик показала откровенные фото с отдыха
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anja_rubik

Известная польская супермодель Аня Рубик показала откровенные фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,6 миллиона подписчиков.

42-летняя манекенщица предстала перед камерой, сидя полностью обнаженной на скалистом берегу. При этом на одном из кадров она позировала с распущенными волосами и прикрытыми глазами

Подписчики оценили снимки в комментариях. «Лучшая», «Потрясающе красивая», «Прекрасная», — восхитились юзеры.

Ранее в сентябре бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном виде во время поездки на Неделю моды в Милане.

    Все новости