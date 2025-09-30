Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:11, 30 сентября 2025Ценности

Актриса Екатерина Климова похвасталась фигурой в прозрачном наряде

Актриса Екатерина Климова похвасталась фигурой в откровенном мини-платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @klimova___ekaterina

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость предстала на размещенных черно-белых кадрах в облегающем мини-платье, которое оформлено корсетом с подчеркивающими грудь чашками и прозрачной юбкой. Во время позирования Климова повернулась к камере спиной и продемонстрировала кружевные трусы и чулки. При этом внешний вид звезды «Бедной Насти» дополнили яркий макияж и прическа с кудрями.

В комментариях к ролику поклонники оценили образ артистки. «Что за красота!», «Самая шикарная и красивая актриса в России», «Невозможно смотреть без эмоций. Чарующая!», «Потрясающая», «Как всегда шикарна», — писали они.

Ранее Екатерина Климова показала естественную внешность на фото.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно не сомневаться в итогах референдумов». Два города Украины сочли готовыми присоединиться к России. Когда это произойдет?

    Мужчина увидел Иисуса во время клинической смерти и вернулся к жизни с новой целью

    Европейцы разочаровались в вопросе членства Украины в ЕС

    Вскрылась причина задержания решившего уйти на СВО экс-замгубернатора российского региона

    Анна Седокова снялась в откровенном платье с глубоким декольте

    Стало известно о расставании Николь Кидман с мужем после 19 лет брака

    Босфор перекрыли из-за следовавшего в Россию судна

    В МИД обвинили Киев в использовании Генассамблеи ООН для усиления ударов по России

    США депортировали целый самолет иранцев

    ЕС нашел бюрократическую уловку для вступления Украины в союз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости