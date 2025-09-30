Экономика
17:23, 30 сентября 2025Экономика

Банк России оценил динамику снижения подозрительных операций

ЦБ: Объемы подозрительных операций в I полугодии упали на 12 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В России в I полугодии 2025 года объемы подозрительных операций снизились на 12 процентов, или до 32 миллиардов рублей. Об этом сообщил Центральный банк.

По его данным, одной из причин такой динамики стало уменьшение на 15 процентов объема (до 23,6 миллиарда) подозрительных операций по обналичиванию денежных средств.

Регулятор отметил, что объем подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за границу в указанный период остался на уровне I полугодия прошлого года и оценивается в 8,5 миллиарда рублей. Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2025 года формировался в строительной отрасли (37 процентов), торговле (25 процентов) и сфере услуг (22 процента).

В конце августа сообщалось, что с начала осени россияне не смогут снимать наличные с банковских карт при нетипичном поведении. Под последним подразумеваются попытки снять наличные в банкомате в ночное время, получить крупную сумму, неоднократные запросы на выдачу средств.

