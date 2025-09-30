Интернет и СМИ
Бойфренд узнал правду о прошлых отношениях своей девушки и расстался с ней

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником AdMindless4285 рассказал о неожиданной причине расставания со своей девушкой. По его словам, это произошло, когда он узнал правду о ее прошлых отношениях.

«Мы не особо углублялись в прошлое друг друга на первых свиданиях, но я знал, что она встречалась с мужчинами не самого лучшего качества, полагая, что речь идет об обычных придурках. Но на последней встрече она раскрыла некоторые детали, рассказав, что состояла в отношениях с неоднократно сидевшим в тюрьме человеком, которого обвиняли в грабежах и нападениях на стариков, употреблении наркотиков и так далее. Это было девять лет назад, когда ей самой было 19», — написал автор.

Также он выяснил, что через несколько лет его избранница встречалась с другими имевшими судимости мужчинами, которые были связаны с уличными бандами. При этом сам AdMindless4285 удивился тому, насколько буднично его девушка рассказывала о тех отношениях. По его словам, открывшаяся правда не только шокировала его, но и вызвала отвращение к девушке.

«Я думал, что смогу через это пройти, но потом понял, что это перебор. Романы с преступниками не входят в понятие нормы. Я написал ей, что мне некомфортно из-за этого и из-за того, насколько близка она была с этими мужчинами. Я подчеркнул, что не смогу с этим справиться и хочу все закончить», — написал автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о подозрительно близких отношениях его 26-летней возлюбленной с собственным братом. По словам автора, из-за этого он задумался о расставании с девушкой, с которой они вместе уже два года.

