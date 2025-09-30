CAS обязал ЦСКА выплатить бывшему главному тренеру компенсацию

CAS обязал ЦСКА выплатить бывшему главному тренеру Федотову компенсацию

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне обязал московский футбольный клуб ЦСКА выплатить компенсацию бывшему главному тренеру команды Владимиру Федотову. Об этом сообщается на сайте организации.

Размер компенсации составляет 630 704 евро. Причиной стало досрочное расторжение трудового договора со специалистом.

В сентябре 2024 года сообщалось, что Федотов решил обратиться в CAS. Специалист был намерен взыскать с клуба компенсацию за досрочное расторжение контракта, в которой ему отказали ЦСКА и Российский футбольный союз (РФС).

ЦСКА уволил Федотова в июне 2024 года. Он возглавлял армейцев на протяжении двух лет. Под руководством специалиста ЦСКА выиграл Кубок России — 2023 и стал серебряным призером чемпионата России сезона-2022/2023.