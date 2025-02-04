Названа дата слушаний в CAS по иску бывшего тренера к ЦСКА

CAS проведет слушания по иску Владимира Федотова к ЦСКА 7 марта

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по иску бывшего главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА Владимира Федотова к клубу 7 марта. Дата названа на сайте суда.

В сентябре 2024 года сообщалось, что Федотов решил обратиться в CAS. Специалист намерен взыскать с клуба компенсацию за досрочное расторжение контракта, в которой ему отказал ЦСКА и Российский футбольный союз (РФС).

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет на трансферы для ЦСКА. Это произошло после того, как москвичи расплатились с «Херенвеном» за покупку нигерийского форварда Чидеры Эджуке.

ЦСКА уволил Федотова в июне 2024 года. Он возглавлял армейцев на протяжении двух лет. Под руководством специалиста ЦСКА выиграл Кубок России-2023 и стал серебряным призером чемпионата России сезона-2022/2023.