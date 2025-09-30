Данные о принуждении студентов к работе на промышленных объектах оказались недостоверными

Новость о принуждении учащихся из новых регионов РФ к работе оказалась фейком

Украинские СМИ со ссылкой на Центр национального сопротивления написали, что студентов из новых регионов России якобы принуждают к работе на промышленных объектах. Как утверждает центр, местная администрация объявила о создании «молодежного стахановского движения», «фактически прикрывая этим эксплуатацию труда». Эта информация оказалась недостоверной.

На самом деле центр иллюстрировал пост фотографией школьников не из новых регионов России, а взяв изображение учащихся второго класса из Ивановской области, которые посетили музейную комнату боевой славы Ивановского городского «Боевого братства». «Ребята познакомились с экспозициями "Иваново и ивановцы в годы Великой Отечественной войны"», — рассказали в музее.

При этом сам инфоповод центра о принуждении к труду также вызывает сомнения. Российских студентов не принуждают к работе на промышленных объектах, они могут посещать такие объекты в рамках производственной практики, которая является неотъемлемой часть обучения в учреждениях среднего или высшего образования РФ и регламентируется законодательством и образовательными программами, но для школьников является добровольной. Привлечение учеников к труду без их согласия и согласия родителей, не предусмотренному учебной программой, незаконно, согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ Статье 34.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, поэтому утверждение о незаконности таких практик на этих территориях также не соответствует действительности.

Сообщение о том, что российских учащихся из новых регионов России принуждают к работе на промышленных объектах, не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».