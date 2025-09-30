Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:43, 30 сентября 2025Экономика

Власти собрались довести утильсбор до 10 миллионов рублей

Алиханов предупредил о росте утильсбора на люксовые автомобили до 10 млн рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Максимальный размер утилизационного сбора на люксовые автомобили в России к 2030 году может достигнуть 10 миллионов рублей. Об этом в интервью ТАСС предупредил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

По его словам, речь идет о машинах старше трех лет с двигателем объемом более 3,5 литра и мощностью свыше 500 лошадиных сил. В качестве примера таких моделей он привел Mercedes-Benz G-Class, линейку Rolls-Royce, Bentley Continental GT и Cadillac Escalade.

Алиханов уточнил, что это автомобили, которые воспринимаются не только в качестве средства передвижения, а также напомнил, что с учетом инфляции и «влияния макроэкономики» доля утильсбора в их стоимости окажется не такой большой. Гипотетическую стоимость таких моделей в России через пять лет он не привел.

В том же интервью министр в принципе опроверг связь изменений утильсбора и роста цен на автомобили. Он указал, что за минувший год уже при резко возросшем сборе средняя стоимость иномарки в России выросла всего на 1,85 процента, что в несколько раз ниже инфляции.

До этого Минпромторг по просьбе российских производителей подготовил проект постановления правительства об изменении с 1 ноября 2025 метода расчета утильсбора для легковых автомобилей.

Предполагается, что конечная сумма сбора будет рассчитываться на основании мощности двигателя, а не объема. По оценкам экспертов, такое решение сделает недоступными для потенциальных покупателей большое количество популярных в России моделей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Шестилетний мальчик спас мать от жестокого похитителя

    Раскрыта схема похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство

    Российский депутат фразой Путина «мочить в сортире» высказался о бакланах

    Известная актриса возмутилась решением режиссера отретушировать ее шею в фильме

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Умер бывший главред «Огонька»

    Россияне назвали причины ошибок на работе

    Самой убыточной компанией России стал крупнейший производитель чипов

    Раскрыт мотив смертельно ранившего свою начальницу российского банкира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости