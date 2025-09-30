Власти собрались довести утильсбор до 10 миллионов рублей

Алиханов предупредил о росте утильсбора на люксовые автомобили до 10 млн рублей

Максимальный размер утилизационного сбора на люксовые автомобили в России к 2030 году может достигнуть 10 миллионов рублей. Об этом в интервью ТАСС предупредил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

По его словам, речь идет о машинах старше трех лет с двигателем объемом более 3,5 литра и мощностью свыше 500 лошадиных сил. В качестве примера таких моделей он привел Mercedes-Benz G-Class, линейку Rolls-Royce, Bentley Continental GT и Cadillac Escalade.

Алиханов уточнил, что это автомобили, которые воспринимаются не только в качестве средства передвижения, а также напомнил, что с учетом инфляции и «влияния макроэкономики» доля утильсбора в их стоимости окажется не такой большой. Гипотетическую стоимость таких моделей в России через пять лет он не привел.

В том же интервью министр в принципе опроверг связь изменений утильсбора и роста цен на автомобили. Он указал, что за минувший год уже при резко возросшем сборе средняя стоимость иномарки в России выросла всего на 1,85 процента, что в несколько раз ниже инфляции.

До этого Минпромторг по просьбе российских производителей подготовил проект постановления правительства об изменении с 1 ноября 2025 метода расчета утильсбора для легковых автомобилей.

Предполагается, что конечная сумма сбора будет рассчитываться на основании мощности двигателя, а не объема. По оценкам экспертов, такое решение сделает недоступными для потенциальных покупателей большое количество популярных в России моделей.