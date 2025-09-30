Экономика
12:40, 30 сентября 2025Экономика

Связь утильсбора с ценами на автомобили опровергли

Глава Минпромторга Алиханов опроверг рост цен на автомобили из-за утильсбора
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

После утверждения долгосрочной шкалы роста утилизационного сбора средняя стоимость новой иномарки в России выросла всего на 1,85 процента, что ниже инфляции. Об этом со ссылкой на данные Росстата в интервью ТАСС рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Министр добавил, что, по данным крупным автодилеров, стоимость ряда популярных моделей таких марок, как Belgee, Exeed и Omoda, за минувший год даже снизилась на 8-17 процентов.

По его словам, любые изменения утилизационного сбора провоцируют экспертов на разговоры о драматическом росте цен на популярные автомобили, но подтверждений эти прогнозы не находят.

При этом Алиханов не уточнил, за счет чего достигается такой результат — близкий к нулю рост стоимости тех же автомобилей, что годом ранее, или изменение модельного ряда. Например, на общей динамике могло сказаться прекращение продаж автомобилей из верхнего ценового сегмента, влиявших на среднюю стоимость.

Ранее Минпромторг по просьбе отечественных производителей подготовил проект постановления правительства об изменении с 1 ноября 2025 метода расчета утильсбора для легковых автомобилей. Предполагается, что базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, однако к этой сумме будет применяться повышающий коэффициент по прогрессивной шкале, связанный с мощностью двигателя, что имеет значение для гибридов и турбированных моторов.

По оценке экспертов, такое решение резко повысит стоимость подержанных иномарок с мощностью двигателя выше 160 лошадиных сил и ускорит наметившееся ветшание российского автопарка.

Между тем в сентябре количество скидок на автомобили, которые предоставляют покупателям российские продавцы, резко сократилось. На фоне постепенного исчерпания запасов и роста активности после обвала первой половины года дилеры и производители прекращают стимулирование продаж, что приводит к существенному росту цен.

    Все новости