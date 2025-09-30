Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:54, 30 сентября 2025Интернет и СМИ

Раскрыт размер пенсий Диброва и Дроздова

KP.RU: Телеведущий Дмитрий Дибров получает пенсию в размере 40 тысяч рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Дмитрий Дибров

Дмитрий Дибров. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Раскрыты размеры пенсий телеведущих Дмитрия Диброва и Николая Дроздова. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, размер пенсии Диброва составляет 40 тысяч рублей. Отмечается, что ведущий считает такую сумму справедливой.

Дроздов тоже получает пенсию в размере 40 тысяч рублей. «Ни на что не жалуемся. Конечно, когда есть подработки — тогда хорошо», — сказал ведущий о своей пенсии.

Уточняется, что из-за проблем со здоровьем и возраста Дроздов подрабатывает реже, чем раньше, но продолжает сниматься в рекламе и читать лекции.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, какую пенсию она получает. По словам свахи, ее пенсия составляет менее 20 тысяч рублей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал способ завершить конфликт на Украине

    Последствия тарана дома дочерью авторитета Цапка показали на видео

    Раскрыт размер пенсий Диброва и Дроздова

    Стало известно о смерти одного из основателей российской перинатологии

    Гособвинение запросило срок для российской оперной певицы

    Депутат Рады написал письмо Лукашенко

    Трамп понадеялся на урегулирование конфликта на Украине и постучал по дереву

    В России высказались о позиции Трампа по украинскому конфликту

    Россиянам дали совет на случай перерасчета при плохом отоплении

    Трамп выразил возмущение из-за поставок оружия Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости