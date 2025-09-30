Раскрыт размер пенсий Диброва и Дроздова

KP.RU: Телеведущий Дмитрий Дибров получает пенсию в размере 40 тысяч рублей

Раскрыты размеры пенсий телеведущих Дмитрия Диброва и Николая Дроздова. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, размер пенсии Диброва составляет 40 тысяч рублей. Отмечается, что ведущий считает такую сумму справедливой.

Дроздов тоже получает пенсию в размере 40 тысяч рублей. «Ни на что не жалуемся. Конечно, когда есть подработки — тогда хорошо», — сказал ведущий о своей пенсии.

Уточняется, что из-за проблем со здоровьем и возраста Дроздов подрабатывает реже, чем раньше, но продолжает сниматься в рекламе и читать лекции.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, какую пенсию она получает. По словам свахи, ее пенсия составляет менее 20 тысяч рублей.