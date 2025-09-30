Доступность детских магазинов для россиян оценили

Исследование ФОСТ: Каждый пятый детский магазин в России закрыт в выходные

Каждый пятый детский магазин в России закрывается на выходные, следует из исследования Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ). Свои подсчеты организация предоставила «Ленте.ру».

По подсчетам ФОСТ, в России работает свыше 23 тысяч специализированных магазинов, в которых продают детские товары. Из них более 4,5 тысячи не работают в выходные, а свыше 8 тысяч закрыты в воскресенье.

«Процент неработающих в выходные дни или в воскресенье магазинов для детей коррелирует с размерами населенных пунктов. Так, в оба выходных дня недоступны для родителей единственные детские магазины в селах, поселках и деревнях: там процент закрытия в выходные дни достигает 100 процентов в половине случаев, а в среднем процент закрытия составляет 66 процентов. Чем меньше магазинов находится в населенном пункте, тем выше их процент закрытия в выходной день», — заявили в ФОСТ.

Ранее другое исследование показало снижение интереса россиян к одному распространенному ранее виду кредитов. Так, в 2025 году заинтересованность россиян в POS-кредитах снизилась почти вдвое. По данным Объединенного кредитного бюро, в августе 2025 года россияне оформили около 216 тысяч POS-кредитов — на 48 процентов меньше, чем годом ранее.