Россияне охладели к одному виду кредитов

«Выберу.ру»: Интерес россиян к POS-кредитам снизился почти вдвое

В 2025 году интерес россиян к POS-кредитам снизился почти вдвое. Об охлаждении спроса со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру» сообщает РИА Новости.

По данным опроса, в этом году POS-кредиты (потребительские займы, выдаваемые непосредственно в торговых точках) оформляли лишь 22 процента граждан. Годом ранее их доля достигала 39 процентов.

Причиной тенденции называют повышение ставок, сложные условия договоров и опасение переплат. 14 процентов опрошенных объяснили, что такие кредиты невыгодны из-за процентных ставок в отличие от кредитных карт и BNPL-сервисов (buy now, pay later, «покупай сейчас плати потом»). Каждый второй участник исследования заявил о снижении доверия к продукту из-за непрозрачных комиссий и штрафов.

«Сегодня потребитель готов пользоваться кредитом, только если уверен, что условия простые и понятные, а итоговая переплата минимальна. Если банки и ритейл не адаптируются, интерес к POS-кредитам будет продолжать снижаться», — пояснила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

По данным Объединенного кредитного бюро, в августе 2025 года россияне оформили около 216 тысяч POS-кредитов — на 48 процентов меньше, чем годом ранее. Объем выдач упал до 14,4 миллиарда рублей, в то время как в прошлом году он составлял 26,5 миллиарда.

Как отметили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам августа 2025 года доля отказов россиянам в выдаче потребительских кредитов увеличилась на 4,7 процентного пункта (п.п.) в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигла 74,1 процента.