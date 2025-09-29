Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче одного вида займов

НБКИ: Доля отказов по заявкам на потребзаймы в РФ выросла на 4,7 п.п. в августе

По итогам августа 2025 года доля отказов россиянам в выдаче потребительских кредитов увеличилась на 4,7 процентного пункта (п.п.) в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигла 74,1 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения, в последний месяц лета прошлого года показатель находился на уровне 69,4 процента. В месячном выражении падение составило 1,8 п.п. — в июле 2025-го доля отказов в выдаче этого вида кредитов в России составила 75,9 процента. Пиковый период в стране наблюдался в начале весны. Тогда российские банки отклонили в общей сложности 77,3 процента подобного рода заявок граждан. Августовский результат оказался на 3,2 п.п. ниже.

Наибольшие доли отказов в последний месяц лета были зафиксированы в Новосибирской области (76,2 процента), Краснодарском крае (75,7 процента) и Омской области (75,7 процента). В топ-5 российских регионов по этому показателю также вошли Кемеровская (75,5 процента) и Волгоградская (75,4 процента) области.

Аналитики объяснили увеличение доли отказов банков в выдаче потребительских кредитов населению в первую очередь эффектом жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка. В настоящее время ключевая ставка, от динамики которой во многом зависят рыночные условия по займам, продолжает находиться на высоком уровне и составляет 17 процентов годовых, напомнили эксперты. Кроме того, финансовые организации стали пристальнее рассматривать заявки клиентов на фоне усиления регулирования со стороны ЦБ. «Аппетит банков к риску все еще находится на довольно низком уровне», — констатировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.