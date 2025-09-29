Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:06, 29 сентября 2025Экономика

Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче одного вида займов

НБКИ: Доля отказов по заявкам на потребзаймы в РФ выросла на 4,7 п.п. в августе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам августа 2025 года доля отказов россиянам в выдаче потребительских кредитов увеличилась на 4,7 процентного пункта (п.п.) в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигла 74,1 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения, в последний месяц лета прошлого года показатель находился на уровне 69,4 процента. В месячном выражении падение составило 1,8 п.п. — в июле 2025-го доля отказов в выдаче этого вида кредитов в России составила 75,9 процента. Пиковый период в стране наблюдался в начале весны. Тогда российские банки отклонили в общей сложности 77,3 процента подобного рода заявок граждан. Августовский результат оказался на 3,2 п.п. ниже.

Материалы по теме:
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
5 сентября 2025
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
12 сентября 2025

Наибольшие доли отказов в последний месяц лета были зафиксированы в Новосибирской области (76,2 процента), Краснодарском крае (75,7 процента) и Омской области (75,7 процента). В топ-5 российских регионов по этому показателю также вошли Кемеровская (75,5 процента) и Волгоградская (75,4 процента) области.

Аналитики объяснили увеличение доли отказов банков в выдаче потребительских кредитов населению в первую очередь эффектом жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка. В настоящее время ключевая ставка, от динамики которой во многом зависят рыночные условия по займам, продолжает находиться на высоком уровне и составляет 17 процентов годовых, напомнили эксперты. Кроме того, финансовые организации стали пристальнее рассматривать заявки клиентов на фоне усиления регулирования со стороны ЦБ. «Аппетит банков к риску все еще находится на довольно низком уровне», — констатировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ответила на предложение Венгрии обменять мир на территории

    Счастливчик случайно нашел старый лотерейный билет и разбогател на 83 миллиона рублей

    Появились подробности о смерти бабушки и внука при ударе ВСУ по Подмосковью

    Бывший студент российского техникума напал с ножом на преподавателей

    Американский рэпер назвал подарком свой приезд в Москву

    В Севастополе ограничили продажу бензина

    Банк России выпустит золотые монеты с Георгием Победоносцем

    46-летняя Елена Летучая снялась в бикини в полный рост

    Украину предупредили о необходимости отдать часть территорий России

    Названы три провоцирующие проблемы со сном продукта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости