Дуа Липа вышла на сцену в нижнем белье

Британская певица Дуа Липа вышла на сцену в белом нижнем белье

Британская певица и модель Дуа Липа вышла на сцену в откровенном образе. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя исполнительница выступала перед фанатами в белом комплекте нижнего белья, состоящем из бюстгальтера и трусов. Помимо этого, звезда надела пояс для чулок и чулки в тон образу. Внешний вид завершила длинная прозрачная накидка, расшитая стразами.

Ранее в сентябре Дуа Липа в откровенном боди станцевала перед публикой. Исполнительница предстала на размещенных кадрах в золотом изделии на тонких бретелях, которое подчеркивало ее фигуру.