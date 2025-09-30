Жителей дома на набережной реки Фонтанки попытались сжечь ради награды

В Петербурге осудили поджигателей дома на набережной Фонтанки

В Санкт-Петербурге вынесли приговор трем мужчинам, подозреваемым в покушении на жителей дома на реке Фонтанке. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, в январе 2024 года один из обвиняемых нашел в интернете подработку криминального характера. Неизвестный человек обещал тысячу долларов награды тому, кто разложит покрышки у дверей квартир жителей дома и устроит поджог, так, чтобы после воспламенения люди не смогли бы выйти из жилища и сгорели бы заживо.

Злоумышленник привлек еще двоих помощников. 7 января 2024 года они принесли три покрышки к дверям квартир, облили их бензином и подожгли. Все свои действия они сняли на видео, которое затем отправили кураторам. Те перечислили обещанную сумму.

Довести свой умысел до конца у преступников не вышло. Жители вызвали сотрудников экстренных и спасательных служб, которые потушили пламя и спасли людей. Двоим участникам нападения дали по восемь лет и два месяца. Дело в отношении организатора нападения выделили в отдельное производство.

Ранее в Уфе задержали мужчину, поджегшего машину бывшей девушки из ревности.