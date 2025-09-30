Расходы бюджета на строительство российских самолетов урежут

Бюджетные расходы на развитие авиапрома в России сократят почти на 40 процентов

Финансирование госпрограммы развития авиационной промышленности в 2026 году запланировано на уровне 116,6 миллиарда рублей, из которых на бюджет приходится 34,7 миллиарда. Об этом со ссылкой на проект федерального бюджета на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов, внесенный в Госдуму, пишет ТАСС.

В 2027 году на эти цели власти потратят 37,8 миллиарда рублей. Таким образом, в ближайшие два года ожидаемые расходы на строительство самолетов и вертолетов урежут почти на 40 процентов по сравнению с текущими планами, намеченными годом ранее.

В текущем году бюджетные расходы на авиапром составят 42,3 миллиарда рублей, а траты из внебюджетных источников — 182,3 миллиарда. Таким образом, даже без учета инфляции в Минфине намерены существенно сократить расходование средств на авиацию.

Как отмечает «Интерфакс», предоставляемые авиапрому субсидии пойдут на выплаты производителей по кредитам, взятым на создание самолета МС-21, и лизингодателей, которые потратились на закупку воздушных судов и авиатренажеров. Также госкорпорация «Ростех», курирующая предприятия авиапрома, может в виде имущественного взноса получить возмещение части затрат на уплату купонов по облигациям в 2026 году.

К настоящему времени ни один из новых самолетов, с помощью которых Россия планирует заменить иностранные модели, не прошел процесс сертификации, некоторые из них даже не поднимались в воздух. В наиболее продвинутой стадии находятся SJ-100, импортозамещенная версия SSJ-100, и Ил-114-300, которые проводят летные испытания. МС-21 также поднимается в воздух, однако пока не в той комплектации, которая должна поставляться в авиакомпании.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов указал, что Россия развивает собственный гражданский авиапром с невиданной скоростью, по этому параметру она превосходит всех западных конкурентов.