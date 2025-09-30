Российская журналистка Елена Летучая в бикини поплавала в бассейне

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая в откровенном виде поплавала в бассейне. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя звезда предстала на размещенном снимке в цветном раздельном купальнике, состоящем из плавок и бюстгальтера-бандо. Знаменитость расположилась в воде, собрав светлые волосы. Образ телеведущей украсили массивные серьги и браслеты на обоих запястьях.

Ранее в сентябре 46-летняя Елена Летучая снялась в бикини в полный рост. Знаменитость запечатлела себя в зеркале отеля в полный рост.