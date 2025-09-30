Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 30 сентября 2025Ценности

Елена Летучая в бикини поплавала в бассейне

Российская журналистка Елена Летучая в бикини поплавала в бассейне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая в откровенном виде поплавала в бассейне. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя звезда предстала на размещенном снимке в цветном раздельном купальнике, состоящем из плавок и бюстгальтера-бандо. Знаменитость расположилась в воде, собрав светлые волосы. Образ телеведущей украсили массивные серьги и браслеты на обоих запястьях.

Ранее в сентябре 46-летняя Елена Летучая снялась в бикини в полный рост. Знаменитость запечатлела себя в зеркале отеля в полный рост.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией

    Минобороны Швеции опровергло утверждение Украины о поставках истребителей Gripen

    Елена Летучая в бикини поплавала в бассейне

    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами

    В России назвали средний размер социальной пенсии в 2026 году

    Министр обороны приказал начать осенний призыв

    Путин перечислил ключевые вопросы для новых российских регионов

    Мерц заявил об окончании мира в Германии

    Украинский город подвергся массированному налету дронов

    Глава МИД Венгрии ответил на обвинения Киева в нарушении границы дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости