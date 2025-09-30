FT: Европейцы заявили о разочаровании в вопросе членства Украины в ЕС

В Европейском союзе (ЕС) растет разочарование в связи с отсутствием прогресса в процессе предоставлении членства Украине. Об этом со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщает газета The Financial Times (FT).

«Официальные лица в Киеве говорят нам, что даже солдаты на передовой знают об отсутствии прогресса в Брюсселе [в вопросе членства Киева]», — заявил собеседник издания, отметив, что уровень разочарования растет не только у венгров, «но и у всех нас».

Ранее бывший украинский лидер Виктор Янукович заявил, что ставил перед собой цель присоединения Украины к Евросоюзу, несмотря на недоброжелательное и высокомерное отношение со стороны европейцев.