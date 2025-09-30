Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:47, 30 сентября 2025Мир

Европейцы разочаровались в вопросе членства Украины в ЕС

FT: Европейцы заявили о разочаровании в вопросе членства Украины в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) растет разочарование в связи с отсутствием прогресса в процессе предоставлении членства Украине. Об этом со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщает газета The Financial Times (FT).

«Официальные лица в Киеве говорят нам, что даже солдаты на передовой знают об отсутствии прогресса в Брюсселе [в вопросе членства Киева]», — заявил собеседник издания, отметив, что уровень разочарования растет не только у венгров, «но и у всех нас».

Ранее бывший украинский лидер Виктор Янукович заявил, что ставил перед собой цель присоединения Украины к Евросоюзу, несмотря на недоброжелательное и высокомерное отношение со стороны европейцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Искусный дипломатический жест». Лавров предложил включить новые страны в Совбез ООН. Почему это вызвало негодование в Японии?

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    Россия резко нарастила закупку бензина в Белоруссии

    Фон дер Ляйен раскрыла детали плана по использованию активов России для Украины

    Жители Крыма начали сливать друг у друга бензин на фоне нехватки топлива

    Взятку на десятки миллионов вменили бывшему замглавы администрации российского города

    Сербский футболист раскрыл причину перехода в ЦСКА

    Стоимость золота вплотную подобралась к 3900 долларам

    Выброшенные на свалку крест с могилы бойца «Вагнера» и флаг России показали на видео

    Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Красноармейске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости